В Івано-Франківській області загорівся готельний комплекс.

Як повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), в урочищі Вишня села Поляниця Яремчанської міської ради сьогодні в 03.42 у двоповерховій дерев'яній будівлі готельного комплексу «Київська Русь» виникла пожежа.

«Станом на 7 годину ранку пожежу локалізовано на площі близько 900 кв.м, гасіння триває», - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, жертв і постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та розмір збитків - встановлюються.