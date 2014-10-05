В Івано-Франківській області загорівся готельний комплекс
10:57, 05 жовтня 2014Суспільство
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В Івано-Франківській області загорівся готельний комплекс.
REUTERS
Як повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), в урочищі Вишня села Поляниця Яремчанської міської ради сьогодні в 03.42 у двоповерховій дерев'яній будівлі готельного комплексу «Київська Русь» виникла пожежа.
«Станом на 7 годину ранку пожежу локалізовано на площі близько 900 кв.м, гасіння триває», - йдеться в повідомленні.
За даними ДСНС, жертв і постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та розмір збитків - встановлюються.
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