В Одесі звільнили вчительку за заклики до сепаратизму та "байки Кисельова" (аудіо)

В Одесі вчителька однієї із шкіл розповідала учням на класній годині про бойовиків на Донбасі, яких називала "ополченцями" та нібито "звірства" української армії та "Правого сектора".

Про це йдеться у записі, який зробив на диктофон один із учнів. Даний аудіозапис поширив місцевий осередок "Правого сектора" на своєму каналі у Youtube.

Вчителька розповідала, що ніби "укропи" знущаються з доблесних "ополченців", тримають заручників тижнями у трансформаторних будках без їжі та води, а Нацгвардія та "Правий сектор" розстрілюють жінок, я яких чоловіки - "ополченці", а їх маленьких дітей саджають на кіл.

Читайте такожЗМІ: Тіла загиблих під Савур-могилою бійців спотворені тортурами

Як повідомила заступниця губернатора Одещини Зоя Казанжи, вчителька історії Євгенія Павлівна Балакірєва, якій через місяць виповниться 64 роки, не мала вищої освіти. Більше того, вона вчилась з 1971 року по 1975 –й у Всесоюзному юридичному заочному інституті (Оренбурзький факультет), а не в педагогічному. Прийом на роботу без відповідної освіти - то пряме порушення п.1 ст. 24 Закону України «Про загальну середню освіту».

"Сьогодні, 6 жовтня, наказом № 420 відділу освіти Суворовської районної адміністрації міста Одеси вчителька звільнена за угодою сторін. З приводу чиновників та керівництва школи зараз відбувається перевірка. Повірте, що висновки будуть адекватно справедливими", - зазначили у губернатора.