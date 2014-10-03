У полоні бойовиків на Донбасі залишаються близько 2400 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказаві на брифінгу в Нью-Йорку.

“Ми все ще маємо близько 700 військовослужбовців та 1700 цивільних осіб, які залишаються в полоні або зникли безвісти”, - сказав Сергєєв.

Він нагадав, що Росія відмовляється звільнити незаконно затриманих військову льотчицю Надію Савченко та режисера Олега Сєнцова.

За словами Сергєєва, Росія не демонструє готовності до виконання своїх зобов’язань відповідно до Мінського протоколу про припинення вогню від 5 вересня.

Дипломат додав, що Україна продовжує вимагати від Росії виведення всіх її військ та озброєння з території України, співпраці з українською владою стосовно відновлення контролю України над державним кордоном, припинення поставок зброї і техніки на схід України, а також звільнення всіх заручників.

“Росія ніколи не засуджувала випадки масових вбивств цивільних осіб терористами, незважаючи на існування доказів масових поховань жертв тероризму у Слов’янську та інших містах, звільнених від них”, - сказав Сергєєв.

Читайте такожСБУ показала карту злочинів проти людяності, скоєних бойовиками на Донбасі Посол наголосив, що Україна має рішучий намір провести відкриті й неупереджені розслідування усіх випадків масових поховань і вбивств людей, які мали місце на сході України.

За його словами, Україна продовжує закликати міжнародне співтовариство посилювати політичний та економічний тиск щодо Росії.