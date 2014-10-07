У Севастополі закрили доступ до українського файлообмінника ex.ua

Про це з посиланням на клієнтів провайдер повідомляє LB.ua. У компанії Sevstar заявили, що все відбулося "відповідно до законодавства".

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"У відповідності до законодавства, належність IP-адрес була переведена на російську. Сервіс ex.ua недоступний для Російської Федерації", - сказали у службі підтримки провайдера.