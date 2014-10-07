У Севастополі закрили доступ до українського файлообмінника ex.ua
16:29, 07 жовтня 2014Суспільство
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В Севастополі інтернет-провайдер Sevstar відключив доступ до українського файлообмінника ex.ua.
Файлообмінник більше недоступний в Севастополі/ Фото: УНИАН
Про це з посиланням на клієнтів провайдер повідомляє LB.ua. У компанії Sevstar заявили, що все відбулося "відповідно до законодавства".
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"У відповідності до законодавства, належність IP-адрес була переведена на російську. Сервіс ex.ua недоступний для Російської Федерації", - сказали у службі підтримки провайдера.
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