У Севастополі закрили доступ до українського файлообмінника ex.ua

16:29, 07 жовтня 2014
Суспільство
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В Севастополі інтернет-провайдер Sevstar відключив доступ до українського файлообмінника ex.ua. 

Файлообмінник більше недоступний в Севастополі/ Фото: УНИАН

Про це з посиланням на клієнтів провайдер повідомляє LB.ua. У компанії Sevstar заявили, що все відбулося "відповідно до законодавства".

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"У відповідності до законодавства, належність IP-адрес була переведена на російську. Сервіс ex.ua недоступний для Російської Федерації", - сказали у службі підтримки провайдера.

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