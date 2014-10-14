Бойовики за добу 30 разів порушили режим тиші, але ніч пройшла відносно спокійно

Про це повідомляє Дмитро Тимчук в соем Facebook.

"Всього за минулу добу російсько-терористичні війська більше 30 разів порушили режим тиші, обстрілюючи наші позиції з усіх видів озброєнь, наданих терористам Російською Федерацією. Також бойовиками була зроблена чергова безуспішна спроба штурмувати аеропорт в Донецьку", - пише Тимчук.

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Найбільш активно обстріл позицій наших військ здійснювався в аеропорту «Донецьк», н.п. Піски, Чорнухине, околиці Дебальцеве - тут зафіксовано 3 вогневих удари російсько-терористичних військ.

Також по 2 рази атаковані позиції сил АТО поблизу н.п. Талаківка, Ольховатка, Авдіївка, Тоненьке.

Обстрілу бойовиків також піддалися опорні пункти і блок-пости в районі н.п. Щастя, Сміливе, Станично-Луганське, Новотроїцьке, Красногорівка, Гранітне, Никишино, Сартана, Павлопіль.