МОЗ розблокувало закупівлі життєво важливих медикаментів

Міністерство охорони здоров'я заявило, що разом із Антимонопольним комітетом йому вдалося за один день розблокувати процедури конкурсних закупівель на 225 млн гривень, пише ТСН.

Тому держава знову почала закуповувати життєво важливі медикаменти.

Зокрема, це стосується придбання медикаментів для хворих на ВІЛ/СНІД, ендопротезів та інших імплантатів, які вкрай необхідні бійцям, пораненим у зоні АТО.

Крім того, розблоковане питання забезпечення регіонів листами непрацездатності на суму 2,5 млн грн, уточнюють у прес-службі МОЗ.

Водночас у зв'язку із надходженням в АМКУ двох нових скарг, заблокованим залишається питання забезпечення ліками хворих на гепатити.

Раніше повідомлялося, що права проведення держзакупівель ліків можуть передати МВС або Мінобороні.