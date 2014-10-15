За час перемир’я загинули 68 військових та 51 цивільна особа – МЗС
19:29, 15 жовтня 2014Суспільство
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За час перемир’я на сході України бойовики понад 1,4 тис. разів його порушували, загинули 68 українських військових та 51 цивільна особа.
REUTERS
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ у Twitter.
«З 5.09 терористи порушили режим незастосування сили 1400 разів, 68 українських в/с загинуло, 428 поранено, 51 цивільна особа загинула», - йдеться в повідомленні.
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