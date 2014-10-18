У Дніпропетровську сьогодні поховають невпізнаних воїнів, які загинули на Донбасі

У Дніпропетровську сьогодні, 18 жовтня, відбулася церемонія прощання ще з 21 невідомим солдатом, які загинули під час АТО на Донбасі. Панахида за воїнами АТО пройшла на площі біля Дніпропетровського театру опери та балету о 12.00

Як повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА, ховати військових будуть на Краснопільському кладовищі о 14:00.

Від театру до місця поховання курсуватиме автобус.

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«Цих воїнів-героїв не прийдуть провести в останню путь ні рідні, ні близькі. Сьогодні вони невідомі солдати. Ідентифікація тіл та пошук родин ще триває. Проте кожен може віддати їм шану та подякувати за їхній героїзм», - йдеться у повідомленні ОДА.

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