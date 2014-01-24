Активіст Гаврилюк розповів, як "Беркут" роздягнув його на морозі та відрізав чуба

Доброволець 4-ї сотки самооборони Євромайдану Михайло Гаврилюк, над яким познущалися бійці спецпідрозділу МВС «Беркут», вчора повернувся до виконання своїх обов’язків на Євромайдані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу народний депутат, комендант Євромайдану Андрій Парубій.

Сам Гаврилюк на брифінгу повідомив, що зранку, коли почув вибухи на вулиці Грушевського, побіг туди.

«Беркут пішов на нас в атаку, люди наші почали відходити, а оскільки я був перед «Беркутом», то відходив останнім. По дорозі піднімав поранених», - зазначив він.

За словами Гаврилюка, йому довелося довше затриматися біля чоловіка, який був у тяжкому стані, оскільки його «заглушила граната».

Активіст зазначив, що прикривав себе і чоловіка щитом, його схопили «беркутівці».

Гаврилюк повідомив, що спочатку його збили з ніг «тітушки», котрі допомагали «беркутівцям».

«Вони допомагали «Беркуту» зупиняти людей, які відходили», - додав він.

За словами Гаврилюка, «Беркут» напав на нього і почав бити дубинками, припустивши, що його хотіли забити до смерті.

Активіст зауважив, що чув вигуки якоїсь жінки припинити його побиття. За словами Гаврилюка, спецпризначенці потягнули його на свої позиції, вигукуючи, що «спіймали атамана Мамая» і «при цьому кийками, всі, кому не ліньки, мене били».

«Зробили мені коридор, через який я мав пробігти», - наголосив чоловік.

Він зазначив, що таким чином його хотіли принизити, зламати його дух. При цьому Гаврилюк підкреслив, що відмовився це робити.

Активіст додав, що його роздягнули і почали фотографуватися з ним, зокрема, «стоячи» на його голові. За словами Гаврилюка, потім «беркутівці» відрізали йому ножем козацького чуба.

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Гаврилюк зазначив, що після цих знущань спецпризначенці вирішили його в автозаці відправити до міліції, «голого привезли мене до міліції».

«При цьому примушували, щоб я почав кричати, як я їх люблю, але я цього не робив, бо я не така людина», - сказав він.

За словами активіста, йому було дуже зле від побоїв, він втрачав свідомість, тому міліціонери викликали медиків і його відвезли до лікарні.

Гаврилюк повідомив, що у лікарні йому допомагали «афганці» і потім привезли на його прохання на Майдан.

Гаврилюк зазначив, що били його майже всі «беркутівці», але «були і між ними люди», котрі закликали припинити побиття.

За інформацією ТСН, в інтернеті з'явилося відео з невідомим голим чоловіком, з якого силовики глузували та змушували фотографуватися на морозі. Шокуюче відео виклав на каналі YouTube користувач з ніком FariAhad.

Як свідчить відео, чоловік, весь у синцях та гематомах, стоїть на морозі в самих шкарпетках, у той час як міліціонери та спецпризначенці фотографують його на свої мобільні телефони. При цьому силовики матюкають хлопця, тримають його за шию та примушують взяти в руки топірець.

Наприкінці відео хлопець сідає в автозак, а хтось з правоохоронців дає йому стусана. Судячи з місцевості, це сталося на вулиці Грушевського.

23 січня, як повідомляв УНІАН, комендант Євромайдану Парубій повідомив, що активіст Євромайдану, якого роздягли і над яким знущалися правоохоронці, вже звільнений. Він зазначив, що йдеться «про Михайла Гаврилюка - доброволець 4-ї сотки самооборони».

Того ж дня МВС України принесло вибачення за неприпустимі дії людей у міліцейській формі, які фігурують у відео з оголеним чоловіком, що було розповсюджене у ЗМІ.

Повідомлялося, що «за цим фактом вже призначено службову перевірку. Вказаний матеріал вивчається, щоб встановити місце та час зйомки, осіб, які зображені на відео, а також умови, за яких було зняте це відео».