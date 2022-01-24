Юристи назвали таку інформацію "чорним піаром".

В адвокатському об’єднанні Aver Lex, яке захищає інтереси екс-президента Віктора Януковича в судах, спростовують інформацію про смерть його дружини Людмили.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі адвокатського об’єднання Aver Lex.

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В прес-службі зазначили, що поширена сьогодні в ЗМІ та соцмережах інформація про нібито смерть Людмили Янукович не відповідає дійсності.

"Це все чорний піар", - зазначили у прес-службі юридичної компанії.

Раніше УНІАН з посиланням на політтехнолога і блогера Володимира Петрова повідомляв, що 23 січня раптово померла дружина втікача президента України Віктора Януковича. Людмилі Янукович 73 роки.

Згідно з останньою інформацією, Людмила Янукович проживала в окупованому Російською Федерацією Криму на віллі, яку нібито купив Віктор Янукович. При цьому президент-втікач раніше кинув дружину і пішов до коханки.

У лютому 2017 року німецький журнал Der Spiegel повідомив, що подружжя Януковичів розлучилося після 45-ти років шлюбу, але пізніше у Януковича спростували цю новину.

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