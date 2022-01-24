Причини її смерті невідомі

Раптово померла дружина президента-втікача Віктора Януковича. Людмилі Янукович було 73 роки

Про це повідомляє політтехнолог та блогер Володимир Петров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, дружина президента-втікача померла 23 січня.

"Людмила Янукович померла годину тому. Завжди шкодував цю по суті беззлобну просту донецьку бабу, у якої в житті склалося все дуже добре для того, щоб спокійно вивозити все, що на неї звалилося", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожАзаров подав до суду на СБУ та Раду нацбезпекиПізніше українська блогерка та публіцист Катерина Золотарьова також написала пост у своєму Telegram-каналі про смерть Людмили Янукович

"Кажуть, не стало Людмили Янукович. Не знаю точно, чи правда це, але якщо так, то особисто мені її шкода. Проста українська жінка, донеччанка, мати та дружина. "Батя, я намагаюся" - ось в цьому вся вона. Нехитра та беззлобна. Поховала зовсім ще молодого і коханого сина. Нещасна і змучена. Відкинута і зраджена своїм невірним чоловіком і стала на рівному місці ворогом для своєї ж країни по його дурості та безглуздості. Нехай знайде там такий довгоочікуваний спокій", - зазначено в повідомленні.

Наразі причини смерті невідомі. Також немає офіційного підтвердження її смерті.

Згідно з останньою інформацією, Людмила Янукович проживала в окупованому Російською Федерацією Криму на віллі, яку нібито купив Віктор Янукович. При цьому президент-втікач раніше кинув дружину та пішов до коханки.

У лютому 2017 року німецький журнал Der Spiegel повідомив, що подружжя Януковичів розлучилося після 45-ти років шлюбу, але пізніше у Януковича спростували цю новину

Як раніше повідомляв УНІАН, ввечері 23 січня померла відома польська актриса кіно, телебачення і кабаре Барбара Краффтувна, їй було 93 роки.

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