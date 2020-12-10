Понад чверть українців не підтримують жодних варіантів амністії за злочини на Донбасі.
Читайте такожБільше половини жителів Закарпаття виступають проти ідеї подвійного громадянства – опитуванняЯк передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені з нагоди Міжнародного дня прав людини під час онлайн-презентації результати соціологічного опитування «Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін 2016-2020».
Зокрема, 25,8% українців не підтримують жодних варіантів амністії за злочини на сході України.
Амністію всіх учасників конфлікту за весь час збройної агресії Росії підтримують 4,5% опитаних. 18,6% респондентів виступають за амністію всіх учасників конфлікту за весь час, але тільки за нетяжкі злочини.
Лише 2,8% підтримують амністію всіх учасників збройних формувань за будь-які злочини за весь час збройної агресії РФ на Донбасі, 7,1% - за амністію всіх учасників незаконних збройних формувань, але не за тяжкі злочини.
Та понад 30% опитаних не змогли відповісти на питання щодо ставлення до можливої амністії учасників подій на Донбасі
***Загальнонаціональне опитування, яке присвячене темі прав людини, було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва протягом 6-19 жовтня для ПРООН в Україні в співпраці з Центром прав людини ZMINA. Загалом було опитано 2002 респонденти методом особистого інтерв'ю за вибіркою, яке репрезентує доросле населення України за винятком непідконтрольних уряду України територій. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.
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