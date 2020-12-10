Лише 2,8% опитаних підтримують амністію всіх учасників збройних формувань за будь-які злочини за весь час збройної агресії РФ на Донбасі.

Понад чверть українців не підтримують жодних варіантів амністії за злочини на Донбасі.

Читайте такожБільше половини жителів Закарпаття виступають проти ідеї подвійного громадянства – опитуванняЯк передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені з нагоди Міжнародного дня прав людини під час онлайн-презентації результати соціологічного опитування «Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін 2016-2020».

Зокрема, 25,8% українців не підтримують жодних варіантів амністії за злочини на сході України.

Амністію всіх учасників конфлікту за весь час збройної агресії Росії підтримують 4,5% опитаних. 18,6% респондентів виступають за амністію всіх учасників конфлікту за весь час, але тільки за нетяжкі злочини.

Лише 2,8% підтримують амністію всіх учасників збройних формувань за будь-які злочини за весь час збройної агресії РФ на Донбасі, 7,1% - за амністію всіх учасників незаконних збройних формувань, але не за тяжкі злочини.

Та понад 30% опитаних не змогли відповісти на питання щодо ставлення до можливої амністії учасників подій на Донбасі

***Загальнонаціональне опитування, яке присвячене темі прав людини, було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва протягом 6-19 жовтня для ПРООН в Україні в співпраці з Центром прав людини ZMINA. Загалом було опитано 2002 респонденти методом особистого інтерв'ю за вибіркою, яке репрезентує доросле населення України за винятком непідконтрольних уряду України територій. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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Автор: Костянтин Гончаров