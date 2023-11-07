Раніше розмір застави раніше становив понад 134 млн грн, а новий складає понад 100 млн грн.

Апеляційний суд залишив під вартою екс-керівника столичної філії ПриватБанку Сергія Волкова, підозрюваного у справі про привласнення 5,7 млрд грн. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія Київського апеляційного суду.

Сьогодні судді розглядали апеляційну скаргу на рішення Шевченківського районного суду Києва про продовження строку тримання Волкова під вартою із заставою у понад 134 млн грн.

Захисник Волкова Владислав Опанасик наголосив, що сторона обвинувачення, на його думку, не довела наявність ризиків переховування Волкова від правосуддя. Він також додав, що його підзахисний має серйозні проблеми зі здоров'ям і потребує постійного нагляду лікаря.

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Водночас, адвокат зауважив, що єдиним джерелом доходу Волкова є пенсія. Тому він не може сплатити заставу, призначену судом першої інстанції як альтернативу тримання під вартою.

Заслухавши пояснення сторін, судді ухвалили рішення про часткове задоволення скарги адвоката.

"Апеляційну скаргу... задовольнити частково... Продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 грудня, визначити заставу у 100 млн 50 тис. грн", - зазначив головуючий суддя.

У разі внесення застави Волков повинен прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон; повідомляти про зміну місця проживання тощо.

Справа ПриватБанку - підозра Сергію Волкову

Як повідомляв УНІАН, Волков є одним із підозрюваних у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами ПриватБанку. Раніше він очолював столичну філію установи і тепер підозрюється у привласненні 5,7 млрд грн.

За словами адвокатів, 62-річний Сергій Волков має серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, він хворіє на цукровий діабет першого типу, бореться з онкологією гортані (голосових зв'язок), має діабетичну стопу, стеноз судин, а також кардіологічні захворювання, що можуть спричиняти різке раптове підвищення тиску. Попри це суд першої інстанції відправив його під варту.

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