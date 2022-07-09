За словами Олексія Арестовича, не варто боятися, що всі розбіжаться, до того ж не мотивовані люди в армії не потрібні.

З метою відновлення економіки кордони для тимчасового виїзду незабаром будуть максимально відкриті.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

За його словами, постійно розширюються списки людей, які не підлягають мобілізації, і категорії тих, хто має право на виїзд за кордон. Це нелегко, але дискусія є і вона виражається в тому, що кількість категорій збільшується.

"Я б відпускав. Я не бачу сенсу запустити економіку, в тому числі малу економіку, якщо немає вільного руху людей, товарів і послуг", - говорить Арестович.

Також він заявив, що не варто боятися, що всі розбіжаться, до того ж не мотивовані люди в армії не потрібні.

"Та й боятися, що в нас всі розбіжаться... Не думаю. Я занадто поважаю свій народ, щоб повірити, що всі втечуть від призову. А якщо й кинуть, то, чесно кажучи, на фіг вони в армії потрібні з такою мотивацією", – сказав Арестович.

Він додав, що незабаром влада дозволить українським морякам виїжджати за кордон для роботи за контрактами.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію про заборону залишати місце проживання військовозобов'язаним призовного віку без дозволу військкомату. Ця ініціатива вже викликала чимало критики.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що військовозобов'язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час повинні отримати дозволи у територіальних центрах комплектування.

Після цього в Генштабі ЗСУ знову пояснили, що для виїзду за межі областей військовозобов'язані повинні отримати дозвіл у територіальному центрі комплектування та соцпідтримки.

Через скандал наступного дня наказ про заборону військовозобов'язаним залишати місце проживання без дозволу військкомату був скасований і відправлений на доопрацювання.

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