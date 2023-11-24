Правоохоронці розслідують інцидент з публікацією анонсу поховання сільрадою.

Учорашній обстріл росіянами села Чорнобаївка на Херсонщині касетними боєприпасами міг статися через публікацію анонсу прощання із загиблим військовим сільською радою. Про це в ефірі Радіо.Свобода заявив речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

Він зазначив, що напередодні обстрілу Чорнобаївська сільська рада оприлюднила анонс похорону. Через це представники ОВА звернулися до правоохоронців і у процедуру прощання внесли зміни.

"Всі ці дані передані до правоохоронних органів ще 22 листопада. Керівник ОВА дав доручення голові Херсонського району провести службове розслідування стосовно цього випадку в Чорнобаївській сільраді (анонс похорону), тому що такого не можна було робити. І наступного дня, як підтвердження того, що такого не можна робити, був обстріл Чорнобаївки. Повідомлені правоохоронні органи, прокуратура, СБУ щодо цього випадку", – сказав речник голови ОВА.

Відео дня

За його словами, обстріл був здійснений не по тому місцю, де відбувся похорон. В ОВА не можуть точно стверджувати, чи пов’язана публікація анонсу прощання з атакою сил РФ, проте і не відкидають такої версії.

"Сам обстріл був не по тому місцю, де саме планувався захід (поховання). Звичайно, ми не можемо цього відкидати, тому що це логічно. 12:00 – там (в анонсі – УНІАН), 12:15 – почався обстріл. Ми не можемо не бачити очевидного", – зауважив Толоконніков.

Він додав, що голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін звернувся до правоохоронців, щоб розслідувати цей інцидент.

Обстріл Чорнобаївки 23 листопада – що відомо

Учора, 23 листопада, РФ завдала удару по Чорнобаївці Херсонської області. Внаслідок артилерійського обстрілу загинули троє людей, ще п’ятьох було поранено. Пошкоджено понад 60 житлових будинків та господарських споруд.

Місцевий телеграм-канал "Херсон. Війна без фейків" повідомив, що напередодні обстрілу сільрада Чорнобаївки публічно анонсувала прощання із полеглим захисником Артемом Базановим. У повідомленні чітко зазначили час (12:00) і локацію. За деякий час публікація зникла, а прощання відбулось на півтори години раніше.

О 12:15 росіяни вдарили по Чорнобаїівці касетними боєприпасами. Якщо б прощання з воїном не перенесли, у селі могла б повторитися трагедія за сценарієм Грози на Харківщині. Там внаслідок ворожої ракетної атаки під час похорону військового загинули понад 50 людей.

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