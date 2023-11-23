У Чорнобаївці ледь не повторився трагічний сценарій Грози / t.me/ermaka2022

У Чорнобаївці Херсонської області ледь не повторилася трагедія, як раніше у селищі Гроза на Харківщині, коли окупанти вдарили по цивільному населенню під час прощання із загиблим воїном.

Як повідомляє херсонський Телеграм-канал "Херсон. Війна без фейків", вчора сільрада Чорнобаївки публічно анонсувала прощання із полеглим захисником Артемом Базановим. У повідомленні чітко зазначили час (12:00) і локацію. За деякий час публікація зникла, а прощання відбулось на півтори години раніше.

О 12:15 росіяни вдарили по Чорнобаїівці касетними боєприпасами. Якщо прощання з воїном не перенесли б, у селі могла б повторитися трагедія за сценарієм Грози.

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"Воїна встигли гідно вшанувати і провести в останній шлях до атаки, що відбулася", - пише канал.

Зазначається, що запуски боєприпасів по Чорнобаївці відбулися рівно о 12:15. Схоже, затримка відбулася для того, щоб більше людей зібралося на похорон.

Артем Базанов / t.me/kherson_non_fake

Обстріл Херсонщини 23 листопада

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти обстріляли Херсонську область, відомо вже про чотирьох загиблих.

За даними ОВА, близько 11:30 окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям.

Крім того, згодом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстріляли Чорнобаївку. "Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами. Наразі відомо про 3 загиблих і 4 поранених людей", - заявив він.

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