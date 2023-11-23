Окупанти вдарили у час, коли у селі мав відбутися похорон полеглого захисника.

У Чорнобаївці Херсонської області ледь не повторилася трагедія, як раніше у селищі Гроза на Харківщині, коли окупанти вдарили по цивільному населенню під час прощання із загиблим воїном.

Як повідомляє херсонський Телеграм-канал "Херсон. Війна без фейків", вчора сільрада Чорнобаївки публічно анонсувала прощання із полеглим захисником Артемом Базановим. У повідомленні чітко зазначили час (12:00) і локацію. За деякий час публікація зникла, а прощання відбулось на півтори години раніше.

О 12:15 росіяни вдарили по Чорнобаїівці касетними боєприпасами. Якщо прощання з воїном не перенесли б, у селі могла б повторитися трагедія за сценарієм Грози.

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"Воїна встигли гідно вшанувати і провести в останній шлях до атаки, що відбулася", - пише канал.

Зазначається, що запуски боєприпасів по Чорнобаївці відбулися рівно о 12:15. Схоже, затримка відбулася для того, щоб більше людей зібралося на похорон.

Обстріл Херсонщини 23 листопада

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти обстріляли Херсонську область, відомо вже про чотирьох загиблих.

За даними ОВА, близько 11:30 окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям.

Крім того, згодом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстріляли Чорнобаївку. "Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами. Наразі відомо про 3 загиблих і 4 поранених людей", - заявив він.

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