Постраждалими від російського обстрілу виявилися брат та його молодша сестра.

Через обстріл російськими окупантами Херсона постраждали двоє дітей, у яких, зокрема травма голови та поранене обличчя.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, постраждалими є 15-річний хлопчик і його 11-річна сестра, їх доставили до лікарні. Так, у хлопчика травмована голова, нога та спина, а у дівчинки діагностували поранення обличчя та гостру реакцію на стрес.

"Зараз діти знаходяться у надійних руках херсонських лікарів. Їм надають всю необхідну медичну допомогу", - додав Прокудін.

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У Офісі генерального прокурора повідомили, що за даними слідства, близько 16:35 ворог здійснив черговий артилерійський обстріл міста Херсон. Поранені діти постраждали через вибух на території домоволодіння.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко зауважив, що станом на цю годину у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію загиблих немає.

"Поранення отримали п'ятеро людей, двоє з них діти. Усім травмованим надана медична допомога", - написав він.

Обстріл Херсонщини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 23 листопада, російська армія вбила літнього жителя Берислава. 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям, коли їхав вулицею на велосипеді. Його атакували з безпілотника.

Окупанти також обстріляли Чорнобаївку. Повідомлялося про трьох загиблих та чотирьох поранених людей, а згодом – про п’ятьох поранених.

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