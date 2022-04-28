Данило Гетманцев заявив, що законодавча ініціатива має нам меті припинити діяльність громадян, які користуються пільгами на ввезення автомобілів для власного збагачення.

Зареєстрований у парламенті законопроект про відновлення сплати мит на ввезення автомобілів не стосується транспортних засобів, які ввозять в Україну для армії та Сил територіальної оборони.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Мова йде не про ті автомобілі, які ввозяться волонтерами. Ті автомобілі, які ввозяться волонтерами для потреб Збройних сил чи територіальної оборони, ввозяться без мита, як гуманітарна допомога, жодним чином цю ситуацію не планується змінювати. Як ці автомобілі, так і гуманітарна допомога, будуть проходити через митницю без сплати будь-яких податків і за прискореною процедурою", - сказав він.

За словами Гетманцева, деякі громадяни користуються пільгами на ввезення автомобілів для збагачення.

Також він наголосив, що автомобілі для потреб ЗСУ і тероборони будуть ввозити на підставі листів військових частин чи військових адміністрацій, тому потім можна буде легко перевірити, з якою метою їх використовують.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого уряд ухвалив рішення, що дозволяє швидко здійснювати митне оформлення товарів, необхідних для зміцнення обороноздатності.

24 квітня у парламенті було зареєстровано законопроект №7311 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, пропонується відновити оподаткування, яке було скасоване законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану", для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Автори проекту вказують, що за перший тиждень в результаті звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло 350 млн грн; наразі щоденно сума пільг становить понад 100 млн грн, ввезено більш як 3 тисяч автомобілів; непоодинокі випадки ввезення авто преміумкласу.