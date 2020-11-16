У Києві, недалеко від станції метро Почайна, люди влаштували барахолку прямо на залізничних коліях.
Про це повідомляє "Типовий Київ".
На опублікованих кадрах можна побачити, що люди продають різні речі прямо біля колії, в той час, як поруч проїжджає товарний поїзд.
"Ні, це не Індія. Це Київ, дитинко", - йдеться у підписі до відео.
У коментарях під відео кияни пишуть, що подібна торгівля на цьому місці розгортається кожні вихідні.
"Був. Страшне місце", "Наступають 90-ті!", "Ну ось що з ними робити? Якщо їх прогнати з одного місця, вони перейдуть в інше", "Ну подобається їм барахлом торгувати! Думаєте, що з голоду пухнуть, або наторгують більше, ніж на звичайній роботі?! То такий спосіб життя", - пишуть в коментарях.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Рада може скасувати штрафи за виготовлення і зберігання самогону, а також апаратів для його вироблення
- У Житомирській області підприємці перекрили міжнародну трасу (фото)
- На межі закриття: у Рівному підприємці протестують проти карантину вихідного дня (фото, відео)
- У Сумах запропонували перенести карантин вихідного дня на понеділок і вівторок
- Карантин вихідного дня: "Вчора понти колотили, а сьогодні не працюють»
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram