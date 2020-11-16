На опублікованих кадрах можна побачити, що люди продають різні речі прямо біля колії, в той час, як поруч проїжджає товарний поїзд.

У Києві, недалеко від станції метро Почайна, люди влаштували барахолку прямо на залізничних коліях.

Про це повідомляє "Типовий Київ".

На опублікованих кадрах можна побачити, що люди продають різні речі прямо біля колії, в той час, як поруч проїжджає товарний поїзд.

"Ні, це не Індія. Це Київ, дитинко", - йдеться у підписі до відео.

У коментарях під відео кияни пишуть, що подібна торгівля на цьому місці розгортається кожні вихідні.

"Був. Страшне місце", "Наступають 90-ті!", "Ну ось що з ними робити? Якщо їх прогнати з одного місця, вони перейдуть в інше", "Ну подобається їм барахлом торгувати! Думаєте, що з голоду пухнуть, або наторгують більше, ніж на звичайній роботі?! То такий спосіб життя", - пишуть в коментарях.

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Автор: УНІАН