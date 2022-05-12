Рідні 1,5 тижня не наважувалися розповісти дітям, що вони залишилися сиротами.

У селі Шевченкове на Київщині без батьків залишилися двоє братів - 5-річний Серафим та 12-річний Тимофій. Їхніх маму й тата окупанти прицільно розстріляли одразу як зайшли в село.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

8 березня, в день, коли в Шевченкове на Броварщині зайшли окупанти, Юлія та Сергій - батьки хлопчиків - торгували на місцевому базарі, а діти були вдома.

"Коли вони почули наступ ворожої техніки, вони намагалися сісти в автомобіль і покинути це місце, та їхати до дітей, але російські військові розстріляли колони", - кажуть рідні.

Шансів вижити в подружжя не було, вони загинули на місці, не доїхавши додому якихось пів сотні метрів.

Навіть похоронити їх вдалося не одразу. Окупанти дозволили зробити це рідним лише на третій день.

Першим про їхню смерть дізнався дядько хлопців. Найважче, каже він, було сказати про це дітям.

"Ми не знали, як сказати. Ось як сказати дітям, що вбили батьків та їх більше не буде?", - зауважує він.

Зараз хлопчики живуть зі дядьком Сергієм та своєю рідною тіткою Оленою. Родичі забрали їх до себе одразу. А от розповісти правду наважились лише за 10 днів.

"Вранці ми встали, а Серафим каже: "Папу і маму вбили?". Тимофій каже: "Це правда?". Я його взяла за руки, кажу, що це правда", - розповідає Олена.

Олена з чоловіком уже оформила опікунство над молодшим. Зі старшим це зробити не так легко, його батько живе в Білорусі і на повідомлення в соцмережах не відповідає.

А діти третій місяць вчаться жити без батьків. Молодший Серафим тепер ні на крок не відходить від свого старшого Тимофія.

"Він боявся лише бути без мене", - каже Тимофій про молодшого братика.

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