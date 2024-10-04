Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій.

В Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів на 2024 рік. Як зазначається у повідомленні на сайті Міністерства освіти і науки України, від жовтня уряд забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1-4 класів.

Для цього за ініціативою президента України на 2024 рік з бюджету було виділено 2 млрд грн. Вони будуть передані місцевим громадам у формі субвенції.

У міністерстві пояснили, що раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів.

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Так, передбачається, що державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку.

Також зазначається, що механізм розподілу коштів субвенції затверджений Кабінетом міністрів України та забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни.

У МОН пояснили, що субвенція може бути використана як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу.

Серед основних умов для надання субвенції, зокрема те, що гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1-4 класи), а у закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним.

Крім того, серед основних умов є те, що заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, які займаються кейтерингом.

Ще однією умовою є те, що розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.

Також усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабміну від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.

Шкільні канікули у 2024 році - що відомо

Як повідомляв УНІАН, МОН радить школам відпустити дітей відпочивати в період з 28 жовтня по 3 листопада. Водночас адміністрація школи може перенести ці дати, а також подовжити або скоротити час канікул з огляду на епідеміологічну, військову обстановку або наявність опалення в класах.

Зимові канікули рекомендується провести з 30 грудня по 10 січня, а весняні - з 24 по 30 березня.

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