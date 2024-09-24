Навчання в Україні після 9 класу поділиться на 2 напрями - академічний і професійний, поділився міністр цифрової трансформації.

Учні 10-12 класів із 2027 року самостійно обиратимуть предмети шкільної програми.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram. "Продовжуємо трансформацію шкільної освіти, спільно з МОН упроваджуємо "Профільну" - реформу старшої школи. З 2027 року учні 10-12 класів самостійно формуватимуть освітню траєкторію - обиратимуть профіль навчання та предмети залежно від інтересів. Основний фокус - на особистих навичках дитини та свободі у виборі предметів", - зазначив він.

За словами Федорова, запит на реформу був колосальним, опитування показало, що 91% старшокласників і 83% студентів професійних закладів хотіли б обирати частину предметів для вивчення. Міністр зазначив, що навчання після 9 класу поділиться на 2 напрями: академічний і професійний.

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Академічний напрям спрямований на підготовку до вступу до закладів вищої освіти. Навчання відбуватиметься в окремих великих ліцеях, де учні обиратимуть основний профіль та додаткові предмети незалежно від профілю. Наприклад, учень з фізичного зможе вивчати музику або мистецтво, а учень з філологічного - фізику в житті чи теорію появи всесвіту.

"Школярі продовжать вивчати базові предмети, але реформа дасть гнучкість у виборі додаткових дисциплін та окремих курсів. В учнів буде час підготуватися до вступу в ЗВО й дізнатися більше про майбутню професію", - пояснив Федоров.

Професійний напрям, за його словами, дасть змогу учням розвивати навички для швидкого виходу на ринок праці. Під час навчання в профтеху студенти практично опановуватимуть професію, а також вивчатимуть предмети, які безпосередньо пов’язані з майбутнім фахом. Після закінчення навчання буде змога одразу вийти на ринок праці з реальними навичками або продовжити навчання у закладі вищої освіти.

"У 2025 році реформа стартує в пілотних ліцеях, далі масштабуватимемо її на інші заклади освіти"

Новини Україні про школу - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, у 2025 році Міносвіти запустить пілотний проєкт, що передбачає навчання в школах за 12-річною програмою (нині українські школярі навчаються за 11-річною програмою).

За словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, відповідну реформу організували так, щоб після випуску зі шкіл абітурієнти були краще підготовленими до університету. Йдеться про те, що девʼятикласники отримають можливість обрати навчатися в академічному ліцеї або в професійному коледжі, відповідно до своїх зацікавлень та здібностей.

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