Колона складалася з чотирьох автомобілів, до кожного з яких було приєднано причіп.

В анексованому Росією Криму на трасі "Таврида" біля в'їзду в місто Керч помітили колону з вантажних автомобілів з українськими номерними знаками.

Про це повідомляє Радіо Свобода. Колона складалася з чотирьох автомобілів, до кожного з яких було приєднано причіп. Кузови автомобілів та причепів були закриті тентами. Номерні знаки серії ВТ відповідають Херсонщині.

Видання зазначило, що раніше в анексованому Криму помітили наповнені зерном вантажівки з українськими номерами. Трасою Джанкой-Сімферополь в обидві сторони рухалися каравани перероблених під перевезення зернових культур вантажівок, по 5-10 машин у колоні. Деякі вантажівки стояли на узбіччі через поломки, або біля придорожніх кафе.

Видання ззначило, що в Севастопольській бухті виявили два невеликі балкери класу "річка-море", які стали під навантаження біля зернового терміналу.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявляв, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 млн тонн зерна, поступово краде його, вивозить і продає іншим країнам.

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