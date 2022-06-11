У Єлисейському палаці наголошують, що хочуть перемоги для України.

Франція готова долучитися до операції зі зняття російської блокади з Одеського порту, щоб повернути можливість експорту зернових з України.

Про це повідомили в Єлисейському палаці, пише BFMTV.

"Ми відкриті для сторін у тому, щоб була проведена операція, яка дозволить отримати абсолютно безпечний доступ до Одеського порту, тобто надасть можливість суднам пройти, не зважаючи на те, що море заміноване", — заявив радник президента Франції.

Крім цього, у Єлисейському палаці відповіли на критику президента Еммануеля Макрона за його заклик "не принижувати" всю РФ через "помилку" Путіна. Там запевнили, що Франція хоче, аби Україна була переможцем у війні з Росією.

"Як мав нагоду сказати президент, ми хочемо перемоги України. Ми бажаємо, щоб територіальна цілісність України була відновлена. Ми хочемо, щоб цей конфлікт, ця війна Росії проти України припинилася якнайшвидше", — сказав радник Макрона.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави. При цьому турецькі представники вже деякий час ведуть дипломатичні контакти для формування спеціального механізму, який забезпечить безпечну доставку зерна з України на світові ринки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не запросили на переговори Туреччини та РФ з вивезення зерна через Чорне море.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна лише Росія. Попри пропаганду Кремля, яка поширює фейки, наслідки російського вторгнення в Україну зачепили весь світ.

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