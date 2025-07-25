За даними слідства, він збирав гроші на ліки, які вже безоплатно отримував від міста.

Поліцейські повідомили блогеру Назарію Гусакову, який має рідкісне захворювання - спінальну м'язову атрофію (СМА), про підозру у справі про шахрайство на благодійних зборах.

Як повідомляє Нацполіція, за даними слідства, він, маючи офіційне безоплатне забезпечення препаратом для лікування спінальної м’язової атрофії в межах міської програми, продовжував збір коштів нібито на придбання цього ж препарату.

Зазначається, що при цьому він використовував підтримку публічних осіб та розміщував відповідні заклики у соціальних мережах.

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"У результаті таких дій упродовж 2023-2024 років він заволодів коштами громадян на загальну суму понад 1,3 мільйона гривень", - повідомили там.

Важливо, що у звʼязку з цим йому було заочно оголошено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. При цьому підозру оголошено заочно, оскільки Гусаков перебуває за межами України.

Справа Назарія Гусакова

Раніше спалахнув скандал довкола благодійних зборів, які проводив львів’янин Гусаков. Гроші він збирав на лікування своєї тяжкої хвороби - спінальної м’язової атрофії. Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що чоловік отримує ліки коштом міського бюджету.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Гусаков ще тиждень тому виїхав з України, і його місце перебування ще належить встановити.

Вчора блогер вийшов на зв'язок після поспішного зникнення. Чоловік перебуває у клініці Мілану. Він заявив у відеозверненні, він нібито перебуває на лікуванні та не ховається від слідства та суду.

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