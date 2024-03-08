За словами нардепа Чернєва, на ухилянтів краще діятимуть збільшені штрафи, ніж блокування рахунків у банку.

Блокування рахунків як форма покарання для ухилянтів, про яку йдеться в новому законопроекті про мобілізацію, негативно впливає на економіку, заявив "Українським новинам" заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв.

"Моя особиста позиція полягає в тому, що підвищені штрафи точно є більш ефективними ніж блокування рахунків, як це запропоновано в цьому законопроєкті. Я не вважаю, що блокування рахунків буде дієвою нормою для того, щоб людей залучити у військомати. А ось те, що воно точно вплине негативно на економіку, ми бачимо зараз", – зазначив Чернєв в інтерв'ю.

Він пояснив, що навіть зараз, коли закон не ввели в дію, люди почали масово знімати гроші зі своїх банківських рахунків. То ж замість дієвого механізму, держава може тримати проблеми для економіки.

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Крім того, Чернєв розповів, які норми він хотів би прибрати із законопроекту про мобілізацію. Зокрема, він пропонує зберегти відстрочку для аспірантів та людей, які доглядають за особами з інвалідністю. Крім того, він наголосив на проблемі мобілізації засуджених.

"Я отримував запити і з боку засуджених, які готові за умови амністії, захищати Батьківщину, і від командирів, які кажуть, що вони готові з ними воювати і просять дати таких людей. Своєю правкою я пропоную дозволити тим, хто зараз відбуває покарання за неважкі злочини, за їхнім бажанням ставати на військовий облік. Ті ж, хто вже відбув покарання, але ще має не погашену судимість, мають бути зобов'язані ставати на військовий облік на загальних підставах", – розповів Чернєв.

Закон про мобілізацію: що відомо

7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про мобілізацію у першому читанні. Його подальший розгляд планується у другій половині березня. Наразі депутати працюють над правками, яких близько 4 тисяч.

За словами нардепа Вадима Івечнка, із законопроекту про мобілізацію виключили обмеження користування транспортом та блокування рахунків ухилянтів.

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