В оновленому законопроєкті про мобілізацію є чотири основні норми, які наразі обговорюються.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко заявив, що із законопроекту про мобілізацію виключили обмеження користування транспортом та блокування рахунків ухилянтів.

Депутат в ефірі програми Радіо Свобода "Свобода.Live" розповів, що з обмежень виключили блокування рахунків, "тому що влада може, в принципі, робити це нормативно-правовими актами Національного банку". Також попередньо зняли обмеження щодо користування автотранспортом.

"Всі інші обмеження, наскільки я пам’ятаю, вони підтримані робочою групою, і зараз будуть розглядатися на комітеті", – додав Івченко.

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Він розповів, що в оновленому законопроєкті про мобілізацію є чотири основні норми, які наразі обговорюються, серед них – демобілізація.

"В законі є три-чотири основні норми, а не тільки обмеження, на які звертають увагу всі. Перше, це демобілізація. Друге – це демобілізація законом чи рішенням ставки. Третє, це питання по доглядачах за людьми з інвалідністю, і що з ними робити. І четверте, це обмеження в тому числі, це електронний кабінет, і повістка електронною поштою через електронний кабінет", – заявив Івченко.

Законопроект про мобілізацію - деталі

Законопроект про мобілізацію у Верховній Раді, ймовірно, розглянуть у другій половині березня. Про це розповів народний депутат, секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, найближчим часом депутати будуть займатися розглядом правок до законопроекту.

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