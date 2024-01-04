З них майже третина - 2 тис 600 матеріалів - направлено до суду.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що в Україні відкрито вже близько 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів від служби у Збройних силах України. Про це глава МВС сказав в ефірі інформаційного марафону.

"Якщо йде війна, то кожен громадянин має виконати свій обов'язок. Або в тилу, або на фронті. Ті випадки, коли хтось намагається нелегально перетнути кордон, звичайно, що суспільством сприймаються, м'яко кажучи, неоднозначно", - сказав Клименко.

Водночас, міністр прояснив, що початково протокол про адміністративне правопорушення складає працівник територіального центру комплексування.

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"А вже потім, якщо цей ухилянт починає змінювати місце проживання, і звісно, ухиляється від мобілізації і служби в Збройних силах України, тоді ТЦК повідомляє про це органи Національної поліції. Національна поліція в рамках кримінального провадження вже розслідує такі факти. На сьогоднішній день у Національній поліції, близько 9 тисяч кримінальних проваджень, 2 тис 600 таких матеріалів вже направлено до суду. Це стаття 336 Кримінального кодексу України", - відзначив Клименко.

Покарання для ухилянтів

Як повідомляв УНІАН, внесений Кабміном у Верховну Раду законопроект №10378 передбачає, що українські чоловіки від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, зможуть звертатися за оформленням паспорта, зокрема закордонного, та за консульськими послугами у закордонні дипломатичні установи України лише за пред’явлення військово-облікових документів. Таким чином, в разі схвалення цих змін, ухилянти за кордоном не зможуть оформити документи, а в Україні – користуватись грошима.

При цьому за порушення окремих норм закону про мобілізацію ухилянтів можуть вносити до Єдиного реєстру боржників.

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