Компанія пропонує послуги з організації переїздів в межах Великої Британії і по всій Європі.

Британська компанія-перевізник CAME-RO використовує на своїх фургонах карту України без Криму.

Відповідне фото "Європейській правді" надав водій-далекобійник Валерій Бичковський, який емігрував з Білорусі. Фото зроблено в Італії.

Увагу чоловіка привернув автомобіль на румунських номерах, на якому Україна зображена без Криму.

"Аналогічне брендування можна бачити на фотографіях з офіційної Facebook-сторінки CAME-RO - зокрема, такий же фургон зображений на обкладинці", - йдеться в повідомленні.

Компанія пропонує послуги з організації переїздів в межах Великої Британії і по всій Європі. Вона має офіси в Лондоні і Глазго, а склади - в Бірмінгемі і місті Вест Бромвіч.

У реєстрі на урядовому сайті місцем реєстрації компанії вказано місто Сметвік в Західному Мідлендсі, а керівником - Чіпріан Оанеа, громадянин Румунії.

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Автор: Денис Прядко