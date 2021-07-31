Британська компанія-перевізник CAME-RO використовує на своїх фургонах карту України без Криму.
Відповідне фото "Європейській правді" надав водій-далекобійник Валерій Бичковський, який емігрував з Білорусі. Фото зроблено в Італії.
Увагу чоловіка привернув автомобіль на румунських номерах, на якому Україна зображена без Криму.
"Аналогічне брендування можна бачити на фотографіях з офіційної Facebook-сторінки CAME-RO - зокрема, такий же фургон зображений на обкладинці", - йдеться в повідомленні.
Компанія пропонує послуги з організації переїздів в межах Великої Британії і по всій Європі. Вона має офіси в Лондоні і Глазго, а склади - в Бірмінгемі і місті Вест Бромвіч.
У реєстрі на урядовому сайті місцем реєстрації компанії вказано місто Сметвік в Західному Мідлендсі, а керівником - Чіпріан Оанеа, громадянин Румунії.
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