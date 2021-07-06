В JBL Ukraine вибачились за цей інцидент і пообіцяли написали заяву до правоохоронців з приводу цих вже колишніх співробітників компанії.

Компанія JBL Ukraine звільнила працівників, які розмістили на сторінках компанії в Instagram карту України без Криму та окупованих територій Сходу країни.

Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.

"Компанія ТОВ "Карма Діджитал ЛТД" визнає помилку свого колишнього співробітника, яка сталася вчора о 23-30. Ми офіційно просимо вибачення перед усіма українцями! Позиція компанії незмінна: «Ми вважаємо, що Крим, Луганськ та Донецьк – це територія України".

Ми вже змінили склад команди, звільнивши людей, які винні у цьому інциденті, та будемо звертатись до правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку вчинку співробітників.

Читайте такожЗавтра суд розгляне справу "падіння" СивохоМи завжди підтримуємо заходи, що направлені на розвиток української культури, музики та популяризації здорового способу життя", - сказано у дописі.

Вчора ввечері в соцмережі Instagram на сторінці компанії з'явилося опитування для користувачів "З якого ти міста?".

Тлом цього опитування була карта України без тимчасово окупованого Криму та непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей. Публікація викликала негативну реакцію користувачів, тож сьогодні JBL вибачилась.

Директор з маркетингу у Karma Digital, яка є офіційним дистриб'ютором JBL в Україні, Артем Малиш пояснив причину помилки людським фактором: «У нас, на жаль, сталася помилка, яка увійшла у наші сторіз в JBL Ukraine. Сталася вона тому, що по завершенню нашого незалежного велотуру, який ми підтримували та готували десь місяці два, просто була фізична втома СММ-ника і нашої команди, яка далася взнаки»

За словами Малиша, карта була взята співробітником з Google.

Компанія заявила, що вона та її співробітники готові нести відповідальність за цю помилку згідно із законодавством України.

JBL - американська компанія-виробник електроніки та аудіотехніки. В Україні відома насамперед за своїми портативними колонками та навушниками.

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Автор: Дмитро Хилюк