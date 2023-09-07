Він подякував їм за службу, яка передбачає напружену і важку щоденну працю.

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов привітав з професійним святом воєнних розвідників.

"Сьогодні, всупереч злочинно-вбивчій, терористично-руйнівній агресії Росії, ми відзначаємо День воєнної розвідки України! Сама сутність професії воєнного розвідника ніколи не передбачала суспільної оцінки нашої діяльності, адже розвідники – люди мовчазного подвигу. Та широкомасштабна загарбницька війна й динамічні геополітичні зміни в безпековому середовищі внесли значні корективи в роботу розвідки. Нині весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам і наданій інформації. Попереджений – значить озброєний", - наголосив він у привітанні у Telegram.

За словами Буданова, успішні виконання бойових завдань у тилу ворога, проведення спеціальних операцій, звільнення заручників і полонених зробили безцінним внесок розвідників у боротьбу за суверенітет, територіальну цілісність України та свободу мільйонів її громадян.

"Дякую кожному з вас за службу, за все, що ви робите заради нашої спільної перемоги, за професіоналізм, стійкість, мужність і жертовність, бо розвідка – це не тільки героїчні вчинки й подвиги, це, передусім – напружена, важка щоденна праця, яка вимагає великих зусиль, постійної витримки, волі, грунтовних знань і майстерності заради загальнодержавних і національних інтересів. Вічна слава і шана бойовим побратимам, які віддали своє життя за рідну країну, за незалежність. Вони назавжди залишаться в наших серцях", - зазначив очільник ГУР.

Він пообіцяв, що українські воїни обов'язково помстяться ворогу за вбитих та покалічених українців.

"Ми помстимося рашистській нечисті за наших бійців, за вбитих і покалічених дітей, за сиріт і батьків, за українські міста і села, за наше небо, нашу землю й наше море! Хай буде світло! Знищимо пітьму", - підсумував Буданов.

Очільник української розвідки опублікував мовчазне відео з натяком на майбутні події.

Новини української розвідки

Нещодавно Буданов розповідав, що у Головного управління розвідки Міноборони України є свій власний супутник, щоб стежити за діями російських загарбників.

Кілька тижнів тому очільник ГУР в одному з інтерв'ю розповів, що українська розвідка має власні джерела інформації в оточенні російського президента. Це було озвучено навмисно, щоб росіяни почали шукати зрадників нагорі.

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