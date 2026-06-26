Ціна - 300 доларів: Буданов розкрив, як РФ вербує українців і чи можливо це змінити

В цій роботі немає жодної ідеології, наголосив очільник ОП.

Ключовою проблемою для українців, яких вербує РФ, є бідність. І вони виконують завдання Москви не на ідеологічній основі. Про це заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов, спілкуючись зі студентами Києво-Могилянської академії.

"Таких людей в часи повномасштабного вторгнення, хоча це все було й з 2014 року, я їх називав "300 доларами". Бо ціна такої речі – 300 доларів, стандартна. Питання просте, для бідних людей 300 доларів – це багато, для багатьох. Якщо для тебе 300 доларів – це багато, то нічого ми не зробимо. Знайдеться людина, яка точно їх візьме", – розповів Буданов.

Він наголосив, що питання не в пропаганді.

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"Мми самі так багато разів робили. Там про ідеологію ніхто не говорить. От є робота – будеш працювати? Буду. Все, йди, працюй", – пояснив очільник ОП.

Вербування українців

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомляло, що кожен пʼятий завербований росіянами українець – це підліток. Зазначалося, що спецслужби РФ вербують їх через Telegram, TikTok, Discord, Facebook та онлайн-ігри.

За даними журналістів, спершу підлітків використовували для розклеювання листівок чи збору даних. Однак згодом їх почали залучати до більш небезпечних завдань – від шпигунства за військовими обʼєктами України до виготовлення та встановлення вибухівки.

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