За його словами, це було дуже давно.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович служив у розвідці.

Про це йшлося у його інтерв'ю LIGA.net. Як відомо, деякі люди сумніваються, що Арестович, який виступає зараз як політичний експерт, раніше служив у ГУР.

Сам чоловік неодноразово згадував про службу у розвідці, однак не розкривав подробиць. За словами Буданова, це було давно.

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"Колись, наскільки я пам’ятаю, проходив тут службу. Це було давно, треба підняти дані. Наскільки пам’ятаю – так", – сказав очільник військової розвідки.

Олексій Арестович: останні заяви про війну

Дещо раніше Арестович оцінив загрозу вторгнення з боку Білорусі. На думку експерта, вона теоретично є, але до її реалізації справа може і не дійти.

Арестович також спрогнозував новий ракетний удар по Україні. За його словами, Росія думає над тим, щоб нанести новий масований ракетний удар, запустивши 150 ракет.

Крім того, Арестович розповів, як українські військові намагалися ліквідувати голову російського Генштабу Герасимова, коли він був у Ізюмі Харківської області.

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