За його словами, багато людей, які працюють в Україні і продовжують уже два роки донатити, шукати можливості, формувати різні фонди, брати активну участь у тих чи інших виробництвах.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що велика кількість людей виїхала з України, особливо в перші тижні повномасштабної війни.

"Це особистий вибір людей. Люди ж не однорідні. Є різні. Є ті, хто прийняли для себе важке рішення і пішли на передній край. Їх же багато. Є такі, що вирішили для себе підтримувати Збройні Сили через великі програми волонтерства, через бізнес", - сказав він 24 Каналу.

За його словами, є багато людей, які працюють в Україні і продовжують уже два роки донатити, шукати можливості, формувати різні фонди, брати активну участь у тих чи інших виробництвах тощо.

Відео дня

"Дивіться, страх - це нормальна реакція будь-якої людини. І я думаю, що ті, хто пішли на передній край, також відчували певний страх. Але вони вміють керувати цим страхом. Інша категорія залишилася в тилу й активно працює. І дуже потужно працює, незалежно від складних економічних умов, у яких Україна живе. А є третя категорія, яка для себе вирішила, що їй все одно. Що їй настільки страшно, що треба виїхати в Європу і там перебувати. Чи мають вони на це право? Як держава, я маю сказати, що ні. Але як людина ліберальних поглядів - я розумію, що кожен сам робить свій вибір", - заявив Подоляк.

Він вважає, що коли людина втекла від війни з України і є громадянином України, але поводиться там маніфестно, показуючи, що їй байдуже, що вона розважається - для західного обивателя це виглядає дивно.

"А як це так? Ну, дивіться, от українці як себе поводять? Це частково демотивує наших партнерів. Це людська природа... Після двох років війни Україна продемонструвала ключове - що величезна серцевина в країні є. Величезна, яка готова віддавати все заради існування України. Не просто заради абстракції якоїсь, а заради існування конкретної країни", - сказав радник.

Подоляк упевнений, що "ця серцевина набагато більша, ніж у багатьох інших країнах".

"І це єдине, що мають зрозуміти наші партнери. Що така країна має обов'язково виграти. Тому що інші країни зовсім інакше б себе поводили в такого типу війнах проти Росії", - додав він.

Українці за кордоном

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що оновлення військово-облікових даних чоловіками за кордоном необхідне для того, щоб працівники Територіального центру комплектування розуміли, хто перебуває за кордоном і не витрачали час на оформлення повісток в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: