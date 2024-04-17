Він запевняє, що після того, як чоловіки оновлять свої військово-облікові дані у консульствах, повістки їм надсилатися не будуть.

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що оновлення військово-облікових даних чоловіками за кордоном необхідно для того, щоб працівники Територіального центру комплектування розуміли, хто знаходиться за кордоном і не витрачали час на оформлення повісток в Україні.

"Оновлення персональних даних для отримання консульських послуг – це лише засіб, для того, щоб ми розуміли, хто з громадян України, які є військовозобов’язаними, перебувають або постійно проживають за кордоном. Для того, щоб ми не складали, ТЦК не складали їм повістки, не витрачали на це час і ресурси", – поясний нардеп в ефірі Радіо Свобода ("Свобода.Live")

Він запевняє, що після того, як чоловіки оновлять свої військово-облікові дані у консульствах, повістки їм надсилатися не будуть.

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"Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, тому що це вручають представники ТЦК СП, а за кордоном їхня юрисдикція не поширюється", – пояснив він.

Веніславський стверджує, що також зараз немає процедури повернення чоловіків до України і "ніяких негативних наслідків для громадян України, які хочуть оновити свої дані, документи, паспорти, чи отримати консульські послуги, точно не буде".

"Треба пояснити, що отримання військово-облікового документа ніяким чином не означає, що ці громадяни завтра чи післязавтра будуть мобілізовані, тому що механізму, який би змусив громадян України повернутися, якщо вони цього не хочуть, якщо вони легально перетнули державний кордон і якщо щодо них немає кримінальних проваджень в Україні, в принципі, досить складно", – додав Веніславський.

Закон про мобілізацію - чоловіки за кордоном

В Україні ухвалено і підписано Володимиром Зеленським новий закон про мобілізацію, в якому знизили вік призову до 25 років і ввели додаткові обмеження для ухилянтів. Деякі нововведення стосуватимуться військовозобов'язаних українців, які живуть за кордоном. Ми розповіли, чи планується мобілізація чоловіків за кордоном і чи потрібно їм ставати на облік.

Закон про мобілізацію чоловіків за кордоном обмежить консульські послуги, якщо військовозобов'язаний не стане на облік. Без військово-облікового документа не можна буде отримати український або закордонний паспорт, влаштуватися на роботу.

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