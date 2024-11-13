Понад половина українців продовжують підтримувати армію фінансово, але більше третини знизили свої внески порівняно з минулим роком.

Пожертви українців на армію скоротилися на тлі війни, що триває. Волонтери скаржаться, що тепер потреби армії закривати значно важче.

Як пише Bloomberg, у 2022 році благодійний фонд Сергія Притули збирав кошти у таких обсягах, що їх вистачило навіть на придбання супутника для Міноборони. Проте цього року Притула спостерігає зворотну тенденцію: українці стали обережніше ставитися до пожертв, що пояснюється економічними труднощами та накопиченою втомою від війни. Притула каже:

"Щоб зібрати ту саму суму пожертв, тепер доводиться працювати втричі більше, ніж раніше"

Економічні труднощі та тривога через загострення ситуації в країні лише посилюють зниження фінансової підтримки армії. Російський наступ, складна мобілізаційна кампанія і регулярні відключення електроенергії підігрівають занепокоєння. Деякі українці також побоюються, що у разі переобрання Дональд Трамп може скоротити військову допомогу Україні або запропонувати невигідні умови миру.

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Фонд Притули є однією з кількох українських волонтерських організацій, що підтримують армію. Цього року чотири з них, зокрема й найбільші, повідомили про значне зменшення пожертв. Зокрема, у фонді Притули надходження скоротилися приблизно на 20%, а у "Повернись живим" - на 15%.

Притула вказує на економічні проблеми як одну з головних причин зниження пожертв. "Під час літніх відключень електроенергії люди вкладалися в генератори, що знижувало можливість робити пожертви на армію", - пояснює він.

За даними серпневого опитування Фонду Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, понад половина українців продовжують підтримувати армію фінансово, але більше третини знизили свої внески порівняно з минулим роком.

Серед інших організацій, які допомагають армії, волонтери з Reactive Post повідомили про скорочення пожертв на понад 40% у порівнянні з попереднім роком. Інші, як "Армія SOS", яка займається збором коштів на програмне забезпечення, зазнали десятикратного зниження пожертвувань, про що повідомила волонтерка Ганна Морозова.

Морозова зазначає, що багато українців звикли до тривалої війни та сприймають її як щось віддалене від щоденного життя. Крім того, сім'ї військових прагнуть підтримувати рідних напряму, а не через благодійні фонди.

Попри скорочення пожертв, волонтери вважають їх життєво необхідними для закриття вузьких потреб армії, що не покриваються державним фінансуванням. Олег Карпенко з "Повернись живим" наголошує:

"Зменшення пожертв - це серйозна проблема".

Ірина Шевченко, представниця одного з батальйонів на Донеччині, підтверджує, що збір коштів став повільнішим. "У перший рік війни ми могли бути певні, що за місяць-два зможемо забезпечити підрозділ усім необхідним для протистояння ворогу", - зазначила вона.

На пожертвування впливають також економічні фактори. Недавно прийнятий закон про підвищення податків, що перебуває на підписі у президента Зеленського, створює додатковий тиск на доходи домогосподарств. Щоб частково компенсувати це, уряд запровадив одноразову виплату у розмірі 1000 гривень для кожного українця, які можна використати для комунальних послуг або переказати на потреби армії.

Війна в Україні - актуальні новини

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що росіяни під час свого наступу просунулися на 2,5 км до центру міста Торецьк Донецької області, і наразі контролюють вже близько 70% території міста.

Також повідомлялося, що російські війська вже увійшли в місто Курахове Донецької області на 1,2 кілометра, зайнявши близько 15% території міста.

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