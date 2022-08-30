Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош га-Шана для провокацій.

З 19 по 30 вересня в Умані у зв'язку з приїздом паломників на свято Рош га-Шана буде посилено заходи безпеки через високу ймовірність терористичної загрози і ракетних ударів.

Про це у своєму Telegram-каналі написав начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Таке рішення ми ухвалили спільно зі штабом оборони області у зв'язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України. Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош га-Шана для провокацій", - підкреслив він.

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Так, у цей період у місті діятимуть:

заборона на проведення будь-яких масових заходів;

заборона продажу алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів;

посилення перепускного режиму та контролю за перебуванням (переміщенням) громадян;

заборона руху транспортних засобів і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі;

обмеження доступу до місць паломництва.

"На сьогодні правоохоронні органи на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Служба безпеки України повідомила, що вони спільно з Національною поліцією рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана. Ті, хто все ж наважиться здійснити паломництво, мають неухильно дотримуватись вимог безпекових заходів, наголосили в СБУ.

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