Від початку нового навчального року понад 3,5 тис. педагогів повернулися в Україну і продовжують викладати.

Через війну за межами України зараз перебувають 13 тисяч українських вчителів.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram-каналі.

Зокрема він зазначив, що лише за останні 10 днів українські військові повернули території, де розташовано 159 шкіл та 217 дитячих садочків.

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"Ще однією перемогою є повернення наших учителів з-за кордону. Від початку нового навчального року понад 3,5 тис. із них повернулися в Україну і продовжують викладати, однак ще 13 тис. перебувають за межами країни", - написав Шкарлет.

Міністр нагадав, що нині заклади освіти мають автономію в питаннях організації освітнього процесу.

"Тому рішення про форму роботи вчителів приймають керівники закладів. Якщо школа працює в онлайн чи змішаному режимі, то вчитель, який перебуває за кордоном, може працювати дистанційно", - зауважив Шкарлет.

Війна в Україні: яка ситуація з освітніми закладами

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2,5 тис. закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю. На відновлення пошкоджених та зруйнованих внаслідок війни закладів освіти необхідно більш як 9 млрд грн.

Найбільших збитків у сфері освіти зазнали Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області.