Чи блокуватимуть мобільний зв’язок в Україні під час атак РФ: що кажуть у Раді

Є різні точки зору серед депутатів щодо вирішення цього питання.

Рада очікує пропозицій від уряду та технічної експертизи щодо можливого впровадження ініціативи про обмеження роботи мобільного зв’язку в Україні під час російських атак "Шахедами". Про це розповів народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі УНІАН.

Він наголосив, що ця проблема залишається на сьогодні не вирішеною.

"Питання обговорювалося на одному з крайніх засідань нашого комітету. Були дуже гарячі дискусії і ухвалено рішення рекомендувати Кабінету Міністрів України розробити алгоритми дії в таких ситуаціях. Бо ворог дійсно використовує наші базові станції мобільного зв’язку, якщо працюють для донаведення, для звірки координат. І це значно підвищує точність ударів засобів ураження, які застосовують росіяни", - зазначив Веніславський.

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За його словами, це питання і далі вивчається, обговорюється за участю усіх профільних складових сектору безпеки і оборони, правоохоронних органів, виконавчої влади.

"Є точка зору, що технічними засобами можна просто блокувати ті українські сім-карти, які ворог використовує. Але є і протилежна позиція, що саме блокування не дасть досягнути мети, бо ці картки можна дистанційно активувати, вони моментально проводять звірку і потім вже немає сенсу їх вимикати. Тому це питання в технічній площині і відповідна експертиза має дати відповіді на ці виклики", - сказав Веніславський.

Він додав, що лише після висновків спеціалістів можна буде при потребі ухвалювати рішення парламенту з цього питання.

"Ця технічна експертиза має дати висновки, чи можливо ідентифікувати сім-карти, які використовує ворог. Якщо це не можливо, то не виключений варіант рішення, що мобільний зв’язок може виключатися хвилями в зоні прольотів БПЛА. Підкреслюю, що це питання не вирішено, різні моделі обговорюються. Очікуємо від уряду пропозиції, як це робити", - наголосив нардеп.

Війна в Україні - мобільний зв'язок під час атак

Як повідомляв УНІАН, у травні фахівець із систем РЕБ і зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що Україна може наслідувати російський досвід і теж почати відключати мобільний зв'язок, зокрема мобільний інтернет, на шляху прямування ворожих дронів.

Він зазначив, що обговорюється питання можливого вимкнення передачі даних по траєкторії польоту "Шахедів" для того, щоб повністю позбавити їх будь-яких можливостей для зв'язку.

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