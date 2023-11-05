Юрист радить не ототожнювати поняття "призовник" та "військовозобов'язаний".

30 травня 2023 року Верховна Рада України ухвалила проєкт №9281, який передбачає зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Тобто вік призову в армію в Україні знизився до 25 років.

Адвокат Ростислав Кравець розповів і коментарі Факти ICTV, чи можуть мобілізувати чоловіка до 25 років, якщо він не служив в армії.

За словами юриста, українців до 25 років, які не служили в армії та мають статус призовника, можуть мобілізувати лише за їхньою згодою.

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"Тобто мобілізовувати чоловіків до 25 років, які не проходили службу, заборонено. Зробити це можна лише за їхньою згодою", – зазначив Кравець.

Втім, якщо чоловік має статус військовозобов’язаного, то мобілізувати його до 25 років цілком мають право. Поняття "призовник" та "військовозобовʼязаний" часто плутають, вважаючи їх одним і тим самим. Проте це не зовсім так.

Призовники - особи, приписані до призовних дільниць. Вони підлягають призову на строкову службу або ще не проходили її. А військовозобов’язані – це особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

"Для цих двох категорій навіть існують різні військові обліки. Тобто окремий облік для призовників та окремий для військовозобов’язаних. Облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників) або військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (для військовозобов’язаних)", – пояснив Кравець.

Відповідно, якщо чоловік до 25 років не служив армії, ніхто мобілізувати його на військову службу не зможе. А от чоловіків віком від 25 до 60 років можуть мобілізувати навіть без досвіду проходження військової служби.

Мобілізація в Україні - останні новини

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