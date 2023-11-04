Не всі студенти мають право на відстрочку, це залежить від віку та форми навчання.

В Україні студенти мають право на відстрочку від мобілізації, однак це стосується не всіх категорій, а залежить від певних умов.

Подробиці стосовно мобілізації студентів розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо під час включення в медіацентрі "Україна".

Під мобілізацію наразі підпадають військовозобов'язані від 27 років. Відстрочку від мобілізації отримують студенти, які навчаються на денній формі, пояснив Фітьо:

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Якщо, наприклад, студент, який навчається у ВНЗ, був відрахований з навчання або отримав академічну відпустку і йому на момент отримання відпустки або відрахування виповнилося 27 років, – то такий студент підпадає під мобілізацію. Якщо ж студента відрахували або він отримував чи отримав академічну відпустку в віці 22 роки чи 21 рік – такий студент по мобілізації на даний момент не проходить.

Що стосується студентів, які навчаються за кордоном, то вони мають надати усі підтверджувальні документи з іноземного ВНЗ до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб отримати дозвіл на виїзд.

"Якщо форма навчання стаціонарна – ці всі випадки розглядають органи військової цивільної адміністрації, які надають відповідні дозволи і вносять цих громадян в систему "Шлях", - підсумував Фітьо.

Мобілізація в Україні - думки

Головнокомандувач Збройними силами України, генерал Валерій Залужний заявив про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко спрогнозував, що мобілізація в Україні буде посилена.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що питання мобілізації в Україні є складним, але не настільки катастрофічним, що треба кричати "караул, все пропало".

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