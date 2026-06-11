Чи втрачає військовий право на 100 тисяч гривень після СЗЧ: рішення Верховного Суду

Для припинення грошового забезпечення, премій та додаткової винагороди достатньо підтвердженого факту самовільного залишення служби, навіть без вироку суду.

Верховний Суд підтвердив, що військовослужбовець може втратити право на грошове забезпечення, премії та додаткову винагороду, зокрема виплату у 100 тисяч гривень, якщо факт самовільного залишення частини або місця служби (СЗЧ) встановлено службовим розслідуванням.

Відповідне рішення ухвалив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, розглянувши справу військового, який оскаржував припинення виплат після визнання його таким, що самовільно залишив місце служби, пише Судово-юридична газета.

Позивач стверджував, що не залишав службу самовільно, а перебував у районі розташування частини та згодом проходив стаціонарне лікування.

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Також він наполягав, що без відкритого кримінального провадження та обвинувального вироку суду командування не мало права припиняти виплату грошового забезпечення, премії та додаткової винагороди.

Що встановили суди

Під час розгляду справи було встановлено, що у березні 2023 року командування зафіксувало відсутність військового в районі виконання завдань.

Після проведення службового розслідування командир частини дійшов висновку про самовільне залишення місця служби та видав наказ про припинення виплат із дня відсутності військовослужбовця.

Суди першої та апеляційної інстанцій підтримали позицію військової частини.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій та зазначив, що чинний порядок виплати грошового забезпечення прямо передбачає наслідки у випадку самовільного залишення служби.

Зокрема:

грошове забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення місця служби;

поновлюється після повернення військовослужбовця;

щомісячна премія не виплачується за місяць порушення;

додаткова винагорода, включно з виплатою у 100 тисяч гривень, не нараховується за період самовільної відсутності.

Суд окремо наголосив, що для припинення таких виплат не потрібні ані обвинувальний вирок, ані внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На думку суддів, факт самовільного залишення місця служби, підтверджений службовим розслідуванням, є достатньою юридичною підставою для застосування обмежень щодо грошового забезпечення.

У підсумку Верховний Суд залишив касаційну скаргу військовослужбовця без задоволення, а рішення попередніх інстанцій – без змін. Постанова набрала законної сили та не підлягає подальшому оскарженню.

СЗЧ в Україні - інші новини

Як повідомляв УНІАН, на Волині суд виніс вирок військовослужбовцю, який двічі самовільно залишав місце служби після участі в бойових діях та отриманих поранень.

Суд зазначив, що самовільне залишення служби негативно впливає на військову дисципліну та підриває авторитет Збройних сил України. З огляду на це, військовослужбовцю призначили покарання – п’ять років позбавлення волі.

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