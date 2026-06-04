Не дезертирство: прокурор пояснив, як розслідують та карають за СЗЧ

Пом'якшувальні обставини допомагають призначити навіть менше покарання, ніж передбачено нижчою межею закону.

Строк відсутності через самовільне залишення військової частини - не єдиний визначальний фактор при судовому розгляді справи, адже оцінюється вся сукупність обставин. Про це ефірі "Українського радіо "Суми" розповів Олександр Нестеренко, керівник Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що поняття СЗЧ та дезертирства часто плутають, але між ними є принципова відмінність - умисел.

Так, СЗЧ - це відсутність без дозволу або неповернення військовослужбовець вчасно після відпустки чи відрядження, але без наміру остаточно ухилитися від служби. Зокрема, якщо він пішов вирішити сімейне питання на тиждень та повернувся.

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Водночас дезертирство - це злочин, коли людина залишає службу з метою ніколи до неї не повертатися. Наприклад, військовослужбовець залишив у підрозділі форму та військовий квиток, і виїхав за кордон без наміру повернутися.

"Під час розслідування правоохоронні органи встановлюють не лише факт відсутності, а й обставини, поведінку особи, тривалість відсутності, спосіб дій та інші докази, які свідчать про наміри військовослужбовця", - розповів Нестеренко.

Як за це карають

Зауважується, що відповідальність за СЗЧ настає після 10 днів відсутності. Санкція - від 5 до 7 років позбавлення волі. Водночас під час воєнного стану відповідальність суворіша.

Утім, строк відсутності - це не єдиний визначальний фактор. Адже суд оцінює всю сукупність обставин: чи повернулася людина добровільно, чи намагалася повідомити про причини та чи були у неї об'єктивні перешкоди.

"Пом'якшувальні обставини допомагають призначити покарання менше навіть, ніж передбачено нижчою межею закону", - сказав керівник прокуратури.

Крім того, якщо строк підтвердженого лікування повністю перекриває строк відсутності, то склад кримінального правопорушення може бути відсутній.

Водночас законодавство передбачає і механізм звільнення від кримінальної відповідальності для тих, хто вчинив СЗЧ або дезертирство вперше і готовий повернутися до служби.

Покарані за СЗЧ

Як повідомляв УНІАН, раніше Козелецький районний суд Чернігівської області засудив двох військовослужбовців. Один з них відмовився складати присягу, а потім утік, а інший здійснив СЗЧ, маючи непогашену судимість.

Так, один із засуджених - уродженець Маріуполя, який проходив підготовку в школі спеціалістів протиповітряної оборони Сухопутних військ. 19 січня 2025 року він відмовився виконати наказ командира про складання військової присяги. Він вважав свій призов незаконним, оскільки раніше був знятий з військового обліку за станом здоров'я.

14 квітня 2025 року солдат самовільно залишив військову частину, куди його перевели. 4 березня 2026 року його затримали працівники Державного бюро розслідувань. Суд остаточно призначив йому 5 років та 3 місяці позбавлення волі.

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