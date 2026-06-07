Чоловік двічі пішов у СЗЧ після поранень на фронті: як його покарав суд

На Волині суд виніс вирок військовослужбовцю, який двічі самовільно залишав місце служби після участі в бойових діях та отриманих поранень. Чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі. Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, пишуть "Волинські новини".
Як встановив суд, військовий уперше самовільно залишив частину 2 вересня 2022 року без дозволу командира. До служби він повернувся лише в січні 2024 року.
Втім, уже через кілька місяців він знову залишив місце служби, цього разу – більш ніж на рік.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину. Він пояснив, що служить за контрактом із 2020 року, після початку повномасштабного вторгнення брав участь у бойових діях на Донбасі та отримав поранення.
Після лікування військовий отримав відпустку, однак до частини не повернувся, залишившись удома.
У 2024 році він самостійно повернувся до служби, однак згодом знову зазнав поранення. Після госпіталізації та короткої відпустки, за його словами, він просив додатковий час на лікування, але отримав відмову і знову був направлений у зону бойових дій. Після цього він вдруге залишив частину.
У серпні 2025 року його затримали працівники Військової служби правопорядку.
Суд зазначив, що самовільне залишення служби негативно впливає на військову дисципліну та підриває авторитет Збройних сил України. З огляду на це, військовослужбовцю призначили покарання – п’ять років позбавлення волі.
СЗЧ в Україні - головні новини
Як повідомляв УНІАН, трок відсутності через самовільне залишення військової частини - не єдиний визначальний фактор при судовому розгляді справи, адже оцінюється вся сукупність обставин.
Олександр Нестеренко, керівник Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, пояснив, що поняття СЗЧ та дезертирства часто плутають, але між ними є принципова відмінність - умисел. Відповідальність за СЗЧ настає після 10 днів відсутності. Санкція - від 5 до 7 років позбавлення волі. Водночас під час воєнного стану відповідальність суворіша.