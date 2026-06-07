Чоловік двічі пішов у СЗЧ після поранень на фронті: як його покарав суд

Попри поранення та попереднє повернення до частини, військовослужбовець залишав службу. Це, за рішенням суду, стало підставою для п’ятирічного ув’язнення.

На Волині суд виніс вирок військовослужбовцю, який двічі самовільно залишав місце служби після участі в бойових діях та отриманих поранень. Чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі. Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, пишуть "Волинські новини".

Як встановив суд, військовий уперше самовільно залишив частину 2 вересня 2022 року без дозволу командира. До служби він повернувся лише в січні 2024 року.

Втім, уже через кілька місяців він знову залишив місце служби, цього разу – більш ніж на рік.

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Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину. Він пояснив, що служить за контрактом із 2020 року, після початку повномасштабного вторгнення брав участь у бойових діях на Донбасі та отримав поранення.

Після лікування військовий отримав відпустку, однак до частини не повернувся, залишившись удома.

У 2024 році він самостійно повернувся до служби, однак згодом знову зазнав поранення. Після госпіталізації та короткої відпустки, за його словами, він просив додатковий час на лікування, але отримав відмову і знову був направлений у зону бойових дій. Після цього він вдруге залишив частину.

У серпні 2025 року його затримали працівники Військової служби правопорядку.

Суд зазначив, що самовільне залишення служби негативно впливає на військову дисципліну та підриває авторитет Збройних сил України. З огляду на це, військовослужбовцю призначили покарання – п’ять років позбавлення волі.

СЗЧ в Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, трок відсутності через самовільне залишення військової частини - не єдиний визначальний фактор при судовому розгляді справи, адже оцінюється вся сукупність обставин.

Олександр Нестеренко, керівник Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, пояснив, що поняття СЗЧ та дезертирства часто плутають, але між ними є принципова відмінність - умисел. Відповідальність за СЗЧ настає після 10 днів відсутності. Санкція - від 5 до 7 років позбавлення волі. Водночас під час воєнного стану відповідальність суворіша.

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