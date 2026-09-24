Зниження мобілізаційного віку в Україні: демографиня розповіла про можливі наслідки

Лібанова навела приклад, що під час Другої світової війни найвищий рівень смертності на фронті був якраз серед тих, кому було 18-20 років.

Проводити мобілізацію жінок та знижувати мобілізаційний вік для юнаків не доцільно, оскільки з цим є багато проблем.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" сказала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН Елла Лібанова. Вона зазначила, що після того, як у серпні 2025 року уряд дозволив виїзд за кордон юнаків віком 18-22, з України могло поїхати 100 тис. молодих людей. Хоча, як підкреслила демографиня, точної кількості ніхто не знає.

"Тисяч 100 виїхало з того часу, як дозволили цей виїзд. Навряд чи більше. Але критичного нічого не відбулося", - сказала Лібанова.

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За її словами, з одного боку такий дозвіл можна вважати помилкою, але з іншого, це є справедливість, бо багато юнаків виїхали в 2022 році, яким би вже зараз було 18 чи 23.

Лібанова наголосила, що категорично проти зниження мобілізаційного віку:

"Я категорично проти того, щоб знижувати цей поріг. Хоча у віці 18–24 роки у нас близько мільйона юнаків".

Вона погодилась, що йдеться про резерв близько мільйона юнаків, але з них навчається приблизно 4%, а також "серед них одразу з'явиться багато доглядальників за хворими родичами", бо це дає право на відстрочку, тому з мільйона мало що залишиться.

У зв'язку з цим Лібанова навела приклад, що під час Другої світової війни найвищий рівень смертності на фронті був якраз серед тих, кому було 18-20 років.

"І до чого ми прийдемо після війни? Хто буде народжувати дітей? Дідусі по 60 років? Тобто якщо ми молодь візьмемо на фронт, то просто підірвемо своє майбутнє. Рівень смертності буде значно вищий, ніж серед старших людей. Навіть якщо вони воюватимуть дроноводами".

Лібанова наголосила, що також не підтримує можливість мобілізації жінок.

"Така ж дурниця. Я спілкувалася з жінками, які служать в армії. Вони за мобілізацію жінок. Але насправді, коли їх починаєш глибше розпитувати, то вони не так за мобілізацію, як за те, щоб спростили умови для тих, хто хоче служити в армії. А це різні речі".

Лібанова також зауважила, що треба усвідомлювати, що в багатьох жінок є діти, яких немає на кого залишити. Демографиня підкреслила, що тут наводити приклад Ізраїлю не доцільно:

"В Ізраїлі весь час його існування жінки служили в армії. Це не те, що з'явилося зненацька. А тут що буде? Ви собі можете уявити, як реагуватиме суспільство на подібні рішення?".

Вона відповіла, що на таке суспільство реагуватиме жорстко.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, в серпні комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки виступив із заявою, що в Україні не планують призивати жінок на військову службу. Жодних подібних законопроєктів, офіційних ініціатив чи внутрішніх обговорень наразі немає.

У комітеті наголосили, що жінки долучаються до Сил оборон виключно на добровільній основі.

Окремо там прокоментували публічні висловлювання деяких спікерів щодо можливої мобілізації жінок і запевнили, що вони не відображають ані реальної законодавчої роботи, ані офіційної позиції відомства.

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