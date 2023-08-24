Йдеться про зрадників Олександра Полонського, Віталія Степанчука, Віктора Бойка та Сергія Свириденка.

Чотирьом колишнім очільникам внутрішніх військ України, які зараз придушують рух опору в окупованому Криму, повідомлено підозру у державній зраді.

Як повідомляє сайт СБУ, зібрано доказову базу на чотирьох високопосадовців-зрадників з колишнього Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України.

Зокрема, під час окупації півострова вони зрадили Присязі й перейшли на бік російських загарбників, яким наразі допомагають проводити масові репресії проти місцевих учасників руху опору.

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Крім того, ворожі поплічники беруть участь у каральних рейдах на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

У цьому зв'язку, військова контррозвідка СБУ задокументувала злочинну діяльність Олександра Полонського – колишнього заступника начальника управління Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України по роботі з особовим складом.

За даними СБУ, Полонський, перебуваючи на посаді, одним з перших підтримав окупацію українського півострова і "присягнув на вірність Росії". За це загарбники призначили його "заступником командира окремої бригади внутрішніх військ РФ по республіці Крим та м. Севастополя".

Крім того, ще одним зрадником є Віталій Степанчук – ексзаступник начальника управління розформованого Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України з тилу.

Так, після вступу до лав агресора він став "заступником начальника управління з матеріального та технічного забезпечення росгвардії по Севастополю".

Як зазначають в СБУ, на цій "посаді" він організував логістику постачання пального та продуктів харчування для рашистів, які задіяні у каральних заходах у тимчасово окупованій частині півдня України.

Наступним зрадником є Віктор Бойко – ексзаступник начальника управління розформованого Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України з озброєння. Наразі він входить до командного складу так званого "головного управління військ росгвардії по республіці Крим та м. Севастополь".

Так, під його керівництвом окупаційні угруповання РФ проводять так звані масові "зачистки" серед цивільного населення в окупованих районах Запорізької області та лівобережжя Херсонщини.

Разом з тим, задокументовано злочинну діяльність Сергія Свириденка – колишнього заступника начальника управління розформованого Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України з громадської безпеки.

За даними СБУ, після захоплення півострова він залишився у Сімферополі та "записався" до лав агресора. Там його призначили начальником штабу військ росгвардії по м. Севастополю.

На підставі зібраних доказів всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення місць перебування зловмисників для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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