Близько 90% українців заявляють, що необхідно здійснювати державний нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування.
Як передає кореспондент УНІАН, результати відповідного опитування представив на прес-конференції генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.
Так, 60% опитаних впевнені, що такий контроль безумовно потрібний, а 28% – що скоріше потрібний.
Водночас 4,9% респондентів думають, що держконтроль скоріше не потрібний, 1,3% – безумовно не потрібний, а 5,8% обрали відповідь "важко сказати".
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Як проводилось опитування
В рамках щорічного опитування Київським міжнародним інститутом соціології було проведено інтерв’ю серед 2 тис. респондентів у всіх регіонах України, крім окупованих Росією територій Криму та Донецької і Луганської областей. Теоретична похибка вибірки становить 3,3%.
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