60% опитаних впевнені, що такий контроль безумовно потрібний, а 28% – що скоріше потрібний.

Близько 90% українців заявляють, що необхідно здійснювати державний нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, результати відповідного опитування представив на прес-конференції генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

Так, 60% опитаних впевнені, що такий контроль безумовно потрібний, а 28% – що скоріше потрібний.

Водночас 4,9% респондентів думають, що держконтроль скоріше не потрібний, 1,3% – безумовно не потрібний, а 5,8% обрали відповідь "важко сказати".

Як проводилось опитування

В рамках щорічного опитування Київським міжнародним інститутом соціології було проведено інтерв’ю серед 2 тис. респондентів у всіх регіонах України, крім окупованих Росією територій Криму та Донецької і Луганської областей. Теоретична похибка вибірки становить 3,3%.

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Автор: Антоніна Доломанжи