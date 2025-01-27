Якщо завтра половина армії піде додому, то треба було здаватися ще у перший день, сказав він.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі в Україні не передбачена законом демобілізація військових.

В інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio він сказав, що військовий стан передбачає мобілізацію людей та всіх ресурсів країни. "Ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, тоді треба було в перший день здаватись. Тому що якщо завтра половина людей піде додому, Путін нас вб'є всіх", - додав він.

Зеленський зазначив, що довга війна втомлює будь-кого, а під мобілізацію підпадає достатньо велика кількість людей:

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"Вони мають ротації або відпустки... Є питання, як повернутись додому і не повертатись знову на фронт. Такі запити є. Але вони не передбачені сьогодні законом".

Демобілізація в Україні

Нагадаємо, навесні Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону про мобілізацію, але з нього прибрали всі положення, що стосуються демобілізації.

У грудні Міноборони звернулось до Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки з ініціативою відтермінувати підготовку законопроєкту про демобілізацію до 18 березня 2025 року.

За словами заступника командира Третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна, встановити конкретні терміни служби у війску не можуть через масштабні бойові дії, російський наступ на всіх напрямках та провалену мобілізацію.

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