Перекриття дороги пов’язано з підготовкою та проведенням святкових заходів.

Київська міська військова адміністрації попередила водіїв, що протягом восьми днів у центрі міста буде перекрита ділянка дороги.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі КМВА з посиланням на її начальника Сергія Попка. "До уваги водіїв. У зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів в центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького", - зазначили у КМВА.

Зауважується, що обмеження діятиме з 23:00 20-го серпня до 23:30 28-го серпня. У міській військовій адміністрації закликали враховувати цю інформацію при пересуванні центром столиці.

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Напередодні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі УНІАН на запитання, чого українцям очікувати 24 серпня, зауважив, що цього дня "нам потрібно очікувати відзначення (Дня незалежності України - УНІАН) в надзвичайно складних умовах, в умовах повномасштабного вторгнення і війни".

Він підкреслив, що і цього року, і наступного, і ще багато років поспіль українці відзначатимуть у власній державі свято незалежності, і ворогу не вдасться це зіпсувати.

Водночас Юсов зауважив, що уважними та обережними усе ж потрібно бути та реагувати на сигнали повітряної тривоги. "Сили безпеки і оборони і в ці дні, як і в інші, готові до відбиття агресії, зокрема і ракетних терористичних ударів. І готові до того, щоб боронити і звільняти нашу землю. Паніки не має бути, але уважними треба бути всім", - наголосив він.

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