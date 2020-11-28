Президент Володимир Зеленський підписав указ про заснування нового професійного свята - Дня працівника системи фінансового моніторингу, який відзначатиметься щорічно 28 листопада.
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Текст указу оприлюднено на сайті президента.
"Враховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, на підтримку ініціативи Кабінету міністрів України постановляю... Встановити в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, який відзначати щорічно 28 листопада", - йдеться в указі.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
Що цьому передувало
- 25 вересня Володимир Зеленський підписав указ, яким в Україні встановлюється офіційне свято - День виноградаря і винороба.
- Президент зазначив, що виноробство є важливою складовою для розвитку сільського господарства, інфраструктури та робочих місць у сільській місцевості.
- Свято відзначатиметься щорічно у другу неділю листопада.
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